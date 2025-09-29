ABD’de kiliseye korkunç saldırı: Yeni detaylar belli oldu! Can kaybı 4’e yükseldi

ABD’nin Michigan eyaletinde dün bir kiliseye silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırgan pazar ayinine katılan kişilere ateş açmış, kendisi de polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Olay nedeniyle şu ana kadar 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Yerel polis, ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan polis, olayın ardından kilisede yangın çıktığını, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Polis, saldırganın olayın ardından iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirilmek için öldürüldüğünü duyurdu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kilisedeki yangının saldırgan tarafından kasten çıkarıldığından şüphelendiklerini aktardı.