ABD’de kiliseye silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kiliseye ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Michigan polisi, Grand Blanc kentindeki bir kiliseye aracıyla gelen 40 yaşlarındaki bir saldırganın ayine katılanlara silahla ateş açtığını saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Ayrıca saldırı ardından kilisede çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.