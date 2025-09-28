Son dakika | ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri: ABD'nin Mİchigan eyaletinde bir kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan silahla vurularak etkisiz hale getirilirken, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırganın silahla vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...