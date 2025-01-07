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Giriş Tarihi: 8.1.2025

ABD’de kış fırtınası hayatı felç etti: 9 ölü

DIŞ HABERLER
ABD’de kış fırtınası hayatı felç etti: 9 ölü
ABD, orta kesimlerinden doğusuna kadar kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma birçok eyalette hayatı olumsuz etkilerken ulaşım felç oldu. Kar yağışının yol açtığı trafik kazalarında Virginia'da 3, Missouri'de 2, Kansas'ta 2, Kuzey Carolina'da 1, Batı Virginia'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kar fırtınası nedeniyle Maryland, Virginia, Batı Virginia, Kansas, Missouri, Kentucky ve Arkansas eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Fırtına nedeniyle 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
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ABD’de kış fırtınası hayatı felç etti: 9 ölü
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