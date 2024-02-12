ABD’de Kongre bariyeri aşıldı ilişkilerde yeni dönem başladı

Türkiye ile ABD ilişkileri iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen işbirliklerine odaklanarak sürüyor. Pazar günü ABD Kongresi'ndeki 15 günlük sessizlik süreci, herhangi bir itiraz olmadan tamamlandı ve Türkiye'nin F-16 alımının önündeki siyasi engel kalktı. Süreç iki ülke ilişkileri açısından "güven turnusolu" oldu.F-16 tedariki süreci Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümü için umut ışığı oldu. Stratejik mekanizma dahil olmak üzere müzakere zeminlerinin daha güçlü hale gelmesi öngörülüyorF-16 tedarik sürecinin aşama aşama, 2028'e kadar tamamlanacağı belirtiliyor. Talep edilen sistemlerin montajı ve alt sistemlerin üretimi gibi hususların takvimi etkileyeceği değerlendiriliyor. Satın alınacak 79 F-16 modernizasyon kitinin ise F-16'lardan önce gelmesi öngörülüyor. Mevcut F-16'ların 79 adedinin modernizasyon işlemlerinin tamamlanması, Türk Hava Kuvvetleri'ne güç katacak. Türkiye'nin, İngiliz-Almanİtalya- İspanya ortak yapımı olan Eurofighter savaş uçağı alım talebi de geçerliliğini koruyor.