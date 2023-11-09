ABD'de kongre çalışanlarından "Gazze" protestosu

Kongre binası önünde toplanan ve kendilerini "Ateşkes Çağrısında Bulunan Kongre Çalışanları" olarak adlandıran kişiler, saldırılarda ölen İsrailli ve Filistinli sivilleri andı.

Kongre binasının önüne çiçek bırakılan protestoda, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

"DEHŞETE DÜŞÜYORUZ"

Protestoya ilişkin yapılan açıklamada, "7 Ekim'de İsrailli sivillere yönelik gerçekleşen acımasız saldırılar karşısında dehşete düştük ve İsrail hükümetinin Gazze'de binlerce masum Filistinli sivilin ölmesine neden olan orantısız tepkisi karşısında da dehşete düşüyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Kongre'deki liderleri "temsil ettikleri insanları dinlememekle" suçlayan grup, "Liderlerimizden seslerini yükseltmelerini, ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunmalarını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 34'ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 165 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.