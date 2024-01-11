ABD'de Kongre komitesinden Hunter Biden'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesi

Hunter Biden'ın Kongrede ifade verme çağrılarını reddetmesinin ardından, "Kongreyi tahkir" ile suçlanması gündemdeyken, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinden yeni bir adım geldi.

Komite, 14 Demokrat üyenin "hayır" oyuna karşı 23 Cumhuriyetçi üyenin "evet" oyuyla, Hunter Biden'ın Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda "Kongreyi tahkir" ile suçlanması için tavsiye kararı aldı.

HUNTER BİDEN SORUŞTURMASI

Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında oğul Hunter Biden'ı ifadeye çağırmış, Biden ise bunu ancak "halka açık olması" şartıyla kabul edeceğini söylemişti. Önce kapalı oturumda ifadesi talep edilen Hunter Biden ise ifade vermeye gitmemişti.

Temsilciler Meclisinin, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.