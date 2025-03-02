ABD’de korku dolu anlar: Yolcu uçağı alev aldı!

New York ve New Jersey Liman İdaresinden yapılan açıklamada da uçağın havalandığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na birkaç dakika sonra acilen inmek zorunda kaldığı kaydedildi.

NBC News'ün haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, FedEx'e ait kargo uçağının yerel saatle 08.00 sularında Newark kentinden Indiana eyaletinin Indianapolis kentine gitmek üzere havalandığı bildirildi.

"KUŞ ÇARPMALARININ YÜZDE 4 İLA 6'SI UÇAĞA ZARAR VERİYOR"

FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kimsenin yaralanmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu (kuş) çarpmalar nadir değil. 2023'te 19 binden fazla kez yaşandı ve yüzde 65'i kalkış ya da iniş sırasında oluyor. Bu çarpmaların yüzde 4 ila 6'sı uçağa zarar veriyor." ifadelerini kullandı.