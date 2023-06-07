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Giriş Tarihi: 7.6.2023 11:51

ABD’de korkunç bir saldırı daha… Mezuniyet töreni kana bulandı!

Silahlı saldırıların giderek tırmandığı ABD’de bir katliam daha yaşandı. Ülkenin Virginia eyaletinde yer alan Richmond ilçesindeki bir lise mezuniyetine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

İHA
ABD’de korkunç bir saldırı daha… Mezuniyet töreni kana bulandı!

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Richmond ilçesinde yer alan Virgina Commonwealth Üniversitesi'ndeki kampüste Hugueonet Lisesi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin birinin 18, diğerinin ise 36 yaşında olduğu ifade edildi. Polis saldırılarla ilgili şüpheli bir kişiyi gözaltına alırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Saldırganın 4 adet tabanca kullandığı ve tabancılara polis tarafından el koyulduğu bildirildi. Kampüste yapılacak diğer liselerin mezuniyet törenleri de iptal edildi.

Richmond Polis Şefi Rick Edwards, saldırganın hem cinayetten hem de diğer suçlardan yargılanacağını belirterek, "Böyle bir kalabalığın içinde saldırı düzenlendiğinde olan masum insanlara oluyor. Açıkçası burası daha güvenli olmalıydı. Birisinin buraya silahıyla beraber gelip toplumumuza saldırarak terör estirmesi inanılmaz bir şekilde çok trajik" dedi.

Öte yandan bu tür okul saldırıları 2023 yılından beri ABD'de okullarda, alışveriş merkezlerinde ve ibadethanelerde düzenlenen 279. silah saldırısı olarak belirtiliyor. Bu saldırılarda genellikle 4'ten fazla kişi hayatını kaybediyor.

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ABD’de korkunç bir saldırı daha… Mezuniyet töreni kana bulandı!
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