ABD’de korkunç kaza! 72 araç birbirine girdi, ölü sayısı artabilir

ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri'nin yerel bürosu toz fırtınasının görüş mesafesini sıfıra düşürdüğünü ifade ederek "Kuzey Montgomery Bölgesi, Illinois'te I-55 otobanı üzerinde araç kullanırken dikkatli olun. Yeni sürülmüş tarlalar ve şiddetli kuzeybatı rüzgarları, bu bölgede bir toz fırtınası yaratıyor. Ayrıca görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgede çok sayıda kaza olduğu bildirildi" açıklamasını yaptı.