ABD’de korkunç kaza: Tren yayaların arasına daldı

Kaza ihbarı sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi ve köprü ulaşıma kapatıldı.

Ohio merkezli WTOL-TV haberine göre, dün akşam eyaletin Fremont kentinde bir yük treni, Miles Newton Köprüsünden geçişi esnasında yayalara çarptı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYIP

Sandusky İlçe Şerifi Chris Hilton, kazada yaralanan 14 aylık bir bebeğin hastaneye kaldırıldığını ve 5 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu açıkladı.

Kaybolan çocuğun bulunması için köprü altından akan nehir hattı boyunca arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Norfolk Southern Railway tarafından yapılan açıklamada, "Bu trajediden dolayı derinden üzgünüz. Soruşturma için yerel yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz." denildi.