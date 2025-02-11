ABD’de korkunç kaza: Uçak jete çarptı

ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'na iniş yapan Learjet 35A tipi özel jet, pistten çıkarak park halindeki Gulfstream 200 tipi jete çaptı.

Scottsdale İtfaiye Departmanı Sözcüsü Dave Folio düzenlediği basın toplantısında, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Havalimanı Sözcüsü Kelli Kuester ise jetin iniş sırasında iki ana iniş takımından birinin arızalandığını ve bu durumun kazaya yol açtığını ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.