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Giriş Tarihi: 5.12.2024 10:38

ABD’de korkunç olay: Anaokuluna saldırı gerçekleştirildi

ABD’de yürekleri ağza getiren bir saldırı gerçekleşti. Bir saldırgan anaokulunu bastı ve 2 çocuğu yaraladı. Daha sonra ise kendini vurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de korkunç olay: Anaokuluna saldırı gerçekleştirildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Palermo bölgesinde bulunan dini bir okula çarşamba günü silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan 2 çocuğu ağır yaraladı ve daha sonra intihar etti.

Şerif yetkilileri, vurulan iki çocuğun son derece kritik durumda olduğunu ve saldırganın kendini vurduktan sonra öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, yaralı çocukların 5 ve 6 yaşlarında olduğunu ve anaokulunda eğitim gördüklerin belirtti. Saldırganın kurbanlarla hiçbir bağlantısının olmadığı da ifade edildi.

Yetkililer, saldırganın ismini açıklamadan önce ailesiyle iletişime geçmeye çalıştıklarını aktardı.

BİREYSEL SİLAHLANMAYA TEPKİ

Anaokulu saldırısı, son yıllarda ABD genelinde gerçekleşen onlarca okul saldırısının sonuncusuydu. Saldırılar, silah kontrolü hakkında hararetli tartışmalara yol açtı ve ebeveynlerin sinirlerini bozdu.

Ancak okul saldırıları ulusal silah yasalarında pek bir ilerleme sağlamadı. Sağlık sorunları üzerine araştırmalar yapan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan KFF'ye göre, 2020 ve 2021'de ateşli silahlar çocuklarda önde gelen ölüm nedeniydi.

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ABD’de korkunç olay: Anaokuluna saldırı gerçekleştirildi
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