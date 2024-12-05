ABD’de korkunç olay: Anaokuluna saldırı gerçekleştirildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Palermo bölgesinde bulunan dini bir okula çarşamba günü silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan 2 çocuğu ağır yaraladı ve daha sonra intihar etti.

Şerif yetkilileri, vurulan iki çocuğun son derece kritik durumda olduğunu ve saldırganın kendini vurduktan sonra öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, yaralı çocukların 5 ve 6 yaşlarında olduğunu ve anaokulunda eğitim gördüklerin belirtti. Saldırganın kurbanlarla hiçbir bağlantısının olmadığı da ifade edildi.

Yetkililer, saldırganın ismini açıklamadan önce ailesiyle iletişime geçmeye çalıştıklarını aktardı.