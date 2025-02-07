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Giriş Tarihi: 7.2.2025 11:52

ABD'de korkunç uçak kazasında yeni gelişme! Kilit sistem kapalı çıktı

ABD'de 29 Ocak'ta Washington yakınlarında uçakla çarpışan askeri helikopterin uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiği açıklandı.

ABD’de korkunç uçak kazasında yeni gelişme! Kilit sistem kapalı çıktı

ABD'de Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, 29 Ocak'ta Washington yakınlarında uçakla çarpışan askeri helikopterin ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

ADS-B olarak bilinen gözetleme sistemi, hava araçlarının konum, hız ve irtifa gibi uçuş bilgilerini otomatik olarak yayınlıyor. Cruz açıklamasında, helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini ifade ederek gözetleme sisteminin güvenlik nedeniyle kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına dikkat çekti.

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ABD'de korkunç uçak kazasında yeni gelişme! Kilit sistem kapalı çıktı
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