ABD’de korkutan kaza: Kamyon yayaları ezdi

ABD'nin Boston kentinde bir kamyon kaldırımdaki yayalara çarptı. Olay nedeniyle 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

ABD’de korkutan kaza: Kamyon yayaları ezdi
DHA

Boston Polis Departmanı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, nakliye taşıma amaçlı kullanılan kiralık bir kamyonun Harrison ve Kneeland caddelerinin kavşağında kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı belirtildi. Olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

ABD’de korkutan kaza: Kamyon yayaları ezdi

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, incelemelerini sürdüren polis, olayın kaza olduğuna inandıklarını, şu ana kadar terör saldırısı endişelerini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlamadıklarını duyurdu.