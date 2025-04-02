ABD’de korkutan kaza: Kamyon yayaları ezdi

Boston Polis Departmanı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, nakliye taşıma amaçlı kullanılan kiralık bir kamyonun Harrison ve Kneeland caddelerinin kavşağında kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı belirtildi. Olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.