ABD’de korkutan kaza: Kamyon yayaları ezdi
ABD'nin Boston kentinde bir kamyon kaldırımdaki yayalara çarptı. Olay nedeniyle 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Boston Polis Departmanı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, nakliye taşıma amaçlı kullanılan kiralık bir kamyonun Harrison ve Kneeland caddelerinin kavşağında kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı belirtildi. Olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, incelemelerini sürdüren polis, olayın kaza olduğuna inandıklarını, şu ana kadar terör saldırısı endişelerini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlamadıklarını duyurdu.