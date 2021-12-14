ABD’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1374 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de, salgının bilançosu ağırlaşıyor.

1374 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 199 bin 398 artışla 50 milyon 120 bin 820'ye çıktı.

Son 24 saatte 1374 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 798 bin 722 olarak kayıtlara geçti.

CALIFORNIA İLK SIRADA YER ALIYOR

California 5 milyon 171 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 390 bin vakayla Texas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 378 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 607'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 73 oldu.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76,6'sına en az bir doz, yüzde 64,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 26,9'una ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 239 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 202 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 54 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.