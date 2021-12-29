ABD’de Kovid-19 vakalarında korkutan artış! En yüksek rakam görüldü

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de, dün vaka sayısında rekor kırıldı.

EN YÜKSEK RAKAM GÖRÜLDÜ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 Kovid-19 yeni vakası tespit edildi. Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.

OMICRON VARYANTI İLE VAKA SAYILARI ARTIŞA GEÇTİ

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.