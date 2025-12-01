ABD’de kritik toplantı

Kiev ve Moskova arasında sahada çatışmalar sürerken Ukrayna ve ABD tartışmalı barış planı için dün masaya oturdu. Toplantıda Trump yönetiminden üst düzey isimler yer aldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Ukrayna heyetiyle önerilen barış çerçevesi üzerindeki maddeleri görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin "barış planını" görüşmek üzere ABD'ye gittiğini bildirmişti.