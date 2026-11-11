ABD’de kuduz alarmı!
ABD'de kuduz alarmı yaşanıyor. Independent'ın haberine göre Kaliforniya'da yetkililer tedbirleri artırmaya başladı. Eyalet yetkililerine göre Kaliforniya'da kuduz hayvan sayısı fırladı ve neredeyse son 30 yılın en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Kaliforniya Veteriner Hekimler Birliği, bu yıl eyalet genelinde en az 368 kuduz hayvan tespit edildiğini ve bunun 28 yıllık rekoru kırdığını duyurdu. Veteriner hekimler birliğine göre kuduz hayvanların çoğunluğunu Güney Kaliforniya'da tespit edilen yarasa ve kokarcalar oluşturuyor. "Evcil hayvanlarınızı aşılatın, vahşi hayvanlarla kesinlikle temas kurmayın" uyarıları yayınlandı.
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