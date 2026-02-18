ABD’de kum fırtınası faciası: 30’dan fazla araç birbirine girdi

"GÖRÜŞ MESAFESİ NEREDEYSE SIFIRDI"

Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kazada farklı araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kimlik tespiti çalışmalarının Pueblo Adli Tıp Kurumu'nda sürdüğünü söyledi. 29 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaşan Lyons, bir kamyonette bulunan 32 keçiden 4'ünün de telef olduğunu aktardı.