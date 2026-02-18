ABD’de kum fırtınası faciası: 30’dan fazla araç birbirine girdi

ABD’de kum fırtınası can aldı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu 30’dan fazla araç zincirleme kazaya karıştı. Olay nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.

İHA

ABD'nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Colorado polisinden yapılan açıklamaya göre; kaza yerel saatle 10:00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandı. Bölgede etkili olan kum fırtınası görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, aralarında tırlar, kamyonetler, arazi araçları ve otomobillerin de bulunduğu 30'dan fazla araç birbirine girdi.

Zincirleme kaza sonucunda bazı araçlar yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"GÖRÜŞ MESAFESİ NEREDEYSE SIFIRDI"

Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kazada farklı araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kimlik tespiti çalışmalarının Pueblo Adli Tıp Kurumu'nda sürdüğünü söyledi. 29 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaşan Lyons, bir kamyonette bulunan 32 keçiden 4'ünün de telef olduğunu aktardı.

Kazanın kum fırtınasının yol açtığı aşırı düşük görüş şartlarında gerçekleştiğini yineleyen Lyons, "Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı" dedi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

