ABD’de Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin provokasyon

ABD'de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletin yer alan Dearborn kentinde aşırı sağcı grup ile Müslüman gruplar arasında tansiyon yükseldi. Grupların, düzenledikleri protestolar sırasında karşı karşıya gelmesi sonucu arbede yaşanırken, polis iki grubu güçlükle ayırdı.

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen Florida'dan Cumhuriyetçi senatör adayı Jake Lang, aşırı sağcı gruplardan birine liderlik etti . Grup, İslamofobik sloganlar atarken, Lang ise elindeki Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı. Lang'in çirkin provokasyonunu görenler Lang'a tepki göstererek, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engelledi. Bazı göstericiler ise Lang'a saldırmaya çalıştı.

Lang ve destekçilerinin etrafına metal bariyerler kuran polis, İslamiyet karşıtı grubu kalabalık karşıt göstericilerden ayırdı. Bariyerlerin çevresinde toplanan yüzlerce kişi, zaman zaman sloganlar atarak Lang'e tepki gösterdi.

Dearborn polisi, bölge halkını provokasyona gelmemeleri konusunda uyararak, bazı grupların İslam, göçmenler ve azınlıklar karşıtı söylemlerle Dearborn halkını provoke etmeye çalıştığı ifade etti.