ABD’de kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişinin, kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, 65 yaş üzerinde olan ve kronik sağlık sorunları bulunan hastanın, virüse yakalanmasının ardından solunum güçlüğü yaşadığı belirtildi. Hastanın virüsü evinin arka bahçesindeki kümes hayvanlarından kaptığı açıklanırken, yapılan incelemelerde virüsün ABD ve Kanada'da daha önce de insanlara bulaşan "D1.1" tipine rastlandığı aktarıldı.

Son vaka, ABD'de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti. CDC, kuş gribinin Nisan ayından bu yana çoğu hayvan çiftliklerinde çalışan işçiler olmak üzere 61 insana bulaştığını tespit etmişti. Ancak, vakaların hafif seyrettiği açıklanmıştı.