ABD’de kutup soğukları: 7 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin orta kuzey bölgeleri ve kuzey doğu eyaletlerinde hava sıcaklığının rüzgarla eksi 34 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Associated Press'in haberine göre, kutup soğuklarının neden olduğu aşırı kış şartları sebebiyle Portland'de 4 kişi, Wisconsin eyaletinde de 3 evsiz yaşamını yitirdi.

Ülkedeki 23 eyalette aşırı kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuk uyarısı, 200 milyondan fazla kişi için de "kış şartları" ikazı yapıldı.

New York, Baltimore ve Washington DC şehirleri mevsimin ilk karını görürken özellikle kar yağışının fazla olduğu bölgelerde okullar tatil edildi.