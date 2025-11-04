ABD’de Listeria alarmı: Hazır makarnadan bulaşan bakteri 6 can aldı!

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnalardan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

FDA'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde 18 eyalette listeria vakalarının tespit edildiği bildirildi.

PAKET MAKARNALAR PİYASADAN TOPLATILDI

Salgına neden olan hazır makarna ürünlerinin sağlık riski nedeniyle acil olarak piyasadan toplatıldığı kaydedildi.