ABD'de 'Listeria' salgını: 18 eyalette alarm! Paket makarnalarda görüldü

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

AA

NBC News'in haberine göre, FDA konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 eyalette listeria vakalarının kaydedildiğini duyurdu.

Açıklamada, önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan listeria kapan 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin bebeğini düşürdüğü ifade edildi.

FDA, 18 eyalette bakteri bulaşan 27 kişiden 25'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Listeria salgınına yol açan paket makarnaların, sağlık riski nedeniyle piyasadan toplatıldığı aktarıldı.