ABD’de maç sırasında silahlı saldırı

ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile kentinde bir lisede oynanan Amerikan futbol maçı sırasında 4 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Mobile Emniyet Müdürü Paul Prine, basına yaptığı açıklamada, stadyumun çıkışında yaşanan saldırıda yaralananların ikisinin çocuk olduğunu duyurdu. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Stadyum içinde silahlı bir çatışma yaşanmadı ama panik ortamı nedeniyle sporcular kendilerini korumak için yere yattı.

Saldırının kim tarafından ve neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.