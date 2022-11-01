ABD’de mahkemeden Trump lehine karar

Şu an Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisindeki özel komite, 2019'da ABD Vergi Dairesinin denetimi çerçevesinde Trump'ın vergi işlemlerinin yasalara uygunluğuna ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Trump'ın vergi beyannamelerini talep etmişti.

Trump döneminde, Adalet Bakanlığının desteğini arkasına alan Hazine Bakanlığı kayıtların açıklanmasını reddetmişti.

Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra ilgili Komite kayıtların teslimi talebini tekrar gündeme getirmiş, en son davanın getirildiği ABD Temyiz Mahkemesi de bu yaz Komitenin lehine karar vermişti.