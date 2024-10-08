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Giriş Tarihi: 9.10.2024

ABD’de Milton Kasırgası paniği

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ABD’de Milton Kasırgası paniği
Geçtiğimiz günlerde 227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nda zor günler geçiren ABD'de şimdi de Milton Kasırgası paniği yaşanıyor. Florida eyaleti yetkilileri, anakaraya yaklaşan kasırganın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirleri verdi. Tahliyelerin, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığı belirtilirken eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısı yapıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, "Fırtına şu anki rotasında kalırsa, 100 yıldan uzun bir süredir (Florida'nın) Tampa bölgesini etkileyen en kötü fırtına olacak" dedi.
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ABD’de Milton Kasırgası paniği
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