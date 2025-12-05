ABD’de Minnesota Valisi’nden Trump’a sert tepki: “Eşi benzeri görülmemiş bir durum"

Demokrat Vali Walz, düzenlediği basın toplantısında Trump'ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Trump tüm Minnesota'ya iftira attı" dedi. Walz, eyalette yaşayan Somalililere yönelik aşağılayıcı ifadelerin bir ABD Başkanı için "eşi benzeri görülmemiş" olduğunu vurguladı.

"IRKLARI VE ETNİK KÖKENLERİ NEDENİYLE İNSANLAR ÖTEKİLEŞTİRİLMEMELİ"

"Bugün okula giden ve Başkanlarının onlara 'çöp' dediği küçük çocuklarımız var" ifadesini kullanan Walz, eyalete katkıda bulunan bir grup insanı, "ırkları ve etnik kökenleri nedeniyle şeytanlaştırmanın, asla görmek zorunda kalmayacağını umduğu bir şey olduğunu" dile getirdi.

Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunarak, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini öne sürmüştü.

Minnesota için "Şu anda bir cehennem çukuru. Somalililer buradan gitmeli. Ülkemizi mahvettiler ve sürekli şikayet ediyorlar" diyen Trump, Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" ifadeleriyle hedef almıştı.