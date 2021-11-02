ABD’de Moderna aşısının kullanımına erteleme

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, ergenlere yönelik ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımının, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından "muhtemel yan etkilerinin daha iyi araştırılması için" bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

Moderna yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, FDA'nın, Kovid-19 aşısının, 12-17 yaşlarındaki gençlere uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararını, aşı yaptıranlarda oluşabilecek kalp rahatsızlığı riskini değerlendirmek için ertelediği, incelemenin en yakın Ocak 2022'ye kadar sürebileceği bildirildi.

FDA, aşı firmasına yaptığı bildirimde, aşıdan sonra nadiren görülen kalp kası iltihabı riskine ilişkin ortaya çıkan uluslararası verileri analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.