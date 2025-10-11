ABD’de mühimmat tesisinde patlama! 18 kişi kayıp

Humphreys County Acil Durum Yönetim Ajansı, "Meydana gelen patlamadan etkilenen ailelere ve sevdiklerine destek olmaya odaklanıyoruz. 18 kişiden hala haber alınamamıştır. Başlangıçta olay yerinde olduğu düşünülen bir kişi, evinde bulunmuştur. Müfettişler tesiste tam olarak kimlerin bulunduğunu teyit etmeye çalışıyor. Kurtarma ve soruşturma çalışmaları hafta sonu boyunca devam edecek" açıklamasında bulundu.