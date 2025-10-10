ABD’de mühimmat tesisinde patlama: Çok sayıda ölü ve kayıplar var!

ABD’nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste patlama meydana geldi. Patlamada birçok kişinin hayatını kaybettiği ve kayıpların olduğu bildirilirken, olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar patlama sonrası evlerinin sallandığını ifade etti.

AA

ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlama, Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı mühimmat üreten ve test eden bir tesiste gerçekleşti.

Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, birçok kişinin kayıp olduğu patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin de olduğunu söyledi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Davis soruşturmanın günler sürebileceğini kaydetti.

EVLER SALLANDI

Hayatını kaybeden ve kayıp kişilere ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi. Olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar da patlama sonucu evlerinin sallandığını belirtti.