ABD’de mühimmat tesisinde patlama meydana gelmişti: Sağ kurtulan olmadığı açıklandı!
ABD'nin Tennessee eyaletinde geçtiğimiz gün askeri mühimmat tesisinde patlama meydana gelmişti. Humphreys İlçe Şerifi Chris Davis, olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Şerif açıklamasında, sağ kurtulan olmadığını dile getirerek, “Tesiste başkalarının olup olmadığını bilmiyoruz ve incelemeler devam ediyor” dedi.
Humphreys İlçe Şerifi Chris Davis, dün Tennessee eyaletindeki mühimmat tesisinde meydana gelen patlamaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.
"SAĞ KURTULAN BULAMADIK"
Davis, patlamanın meydana geldiği zamandan bu yana yaklaşık 300 kişinin olay yerinde "çok hassas ve sistemli" arama gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu tesisin neredeyse her bir santimetrekaresini 300'den fazla kişi aradı ve şu ana kadar sağ kurtulan bulamadık." dedi.
Dünden beri 19 kişinin kayıp olduğu konusunda başvuru yapıldığını söyleyen Davis, ancak tesiste başkalarının olup olmadığını bilmediklerini ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.