ABD’de mühimmat tesisinde patlama meydana gelmişti: Sağ kurtulan olmadığı açıklandı!

"SAĞ KURTULAN BULAMADIK"

Davis, patlamanın meydana geldiği zamandan bu yana yaklaşık 300 kişinin olay yerinde "çok hassas ve sistemli" arama gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu tesisin neredeyse her bir santimetrekaresini 300'den fazla kişi aradı ve şu ana kadar sağ kurtulan bulamadık." dedi.