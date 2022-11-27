ABD’de nefes kesen kurtarma operasyonu! Anne ve oğlu için zamana karşı yarıştılar

ABD'nin Illinois eyaletinde geçtiğimiz çarşamba günü bir çocuk oyun oynadığı sırada futbol topunu donmuş gölete kaçırdı. Topunu almak isteyen 9 yaşındaki çocuk o esnada gölete düştü. Durumu fark eden anne ise çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin polise haber vermesinin ardından olay yerine Aurora Illinois Polis Departmanı'na bağlı bir ekip geldi. Yerel saatle 16.30 sıralarında yaşanan olayda, polisler anne ve oğlunu kurtarmak için gölete girdi. Polisin uzun uğraşları sonucunu anne ve oğlu halat yardımıyla karaya çekildi. Hafif yaralanan çocuk ve 2 polis hastaneye sevk edildi.Olayın ardından açıklama yapan anne, oğlunu kaybedeceğini sandığını söylerken, kurtarma operasyonuna katılanlara ve polislere haber veren herkese teşekkür etti.