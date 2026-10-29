ABD’de nükleer alarm: Laboratuvarda yangın çıktı

ABD’de South Carolina’daki Savannah Nehri Ulusal Laboratuvarı’nda çıkan yangının ardından acil durum ilan edildi. Radyolojik incelemelerde tespit edilebilir düzeyde kirlilik saptanmadığı açıklanırken, FAA’nın olayı “nükleer hadise” olarak nitelendirip bölgede uçuş kısıtlamasına gitmesi dikkat çekti.

ABD’de nükleer alarm: Laboratuvarda yangın çıktı
AA
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ABD Enerji Bakanlığına bağlı Savannah Nehir Tesisinin (SRS) internet sitesinden yapılan açıklamada, South Carolina eyaletinde bulunan Savannah Nehri Ulusal Laboratuvarı'nda meydana gelen yangının ardından acil durum ilan edildiğini bildirildi.

Laboratuvarda yangın ihbarı yapıldığı ve yangının söndürüldüğü kaydedilirken, radyolojik incelemelerde tespit edilebilir düzeyde bir kirlilik olmadığının gözlemlendiği aktarıldı.

ABD’de nükleer alarm: Laboratuvarda yangın çıktı

DİKKAT ÇEKEN "NÜKLEER HADİSE" DETAYI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), söz konusu bölgede meydana gelen bir "nükleer hadiseyi" gerekçe göstererek geçici bir uçuş kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Yangının nedeni, yangın sonucu sızan maddelerin türü ve miktarı ya da olayda yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

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#ABD

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