ABD’de nükleer alarm: Laboratuvarda yangın çıktı

Laboratuvarda yangın ihbarı yapıldığı ve yangının söndürüldüğü kaydedilirken, radyolojik incelemelerde tespit edilebilir düzeyde bir kirlilik olmadığının gözlemlendiği aktarıldı.

DİKKAT ÇEKEN "NÜKLEER HADİSE" DETAYI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), söz konusu bölgede meydana gelen bir "nükleer hadiseyi" gerekçe göstererek geçici bir uçuş kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Yangının nedeni, yangın sonucu sızan maddelerin türü ve miktarı ya da olayda yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.