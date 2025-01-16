ABD’de öfke de alevler de dinmiyor

ABD'li yetkililer, California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde 10 gündür devam eden yangınlara müdahalenin gelecek hafta ülkeyi vurması beklenen Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabileceğini bildirdi. Palisades bölgesinde çıkan ve yaklaşık 24 bin dönümlük bir alanı etkileyen yangının yüzde 21'i, Eaton bölgesinde çıkan ve yaklaşık 14 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 45'i kontrol altına alındı. ABD'liler yetersiz müdahale ile suçladıkları yetkilileri eleştiriyor.