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ABD'de öğrenci birliğinde skandal olay! Üyeler soslara bulanmış halde bulundu

ABD'de öğrenci birliğinde skandal olay! Üyeler soslara bulanmış halde bulundu

ABD’de Wisconsin-Madison Üniversitesi yakınlarında faaliyet gösteren bir yeraltı öğrenci kulübüne polis baskın düzenledi. Baskında 30 kişi yaralı, yarı çıplak ve üzerleri yiyecek ile çeşitli soslarla kaplı halde bulundu. Öğrenci kulübünün iki yöneticisi zorbalık ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2026 13:49 Son Güncelleme: 26 Eylül 2026 13:53

Wisconsin-Madison Üniversitesi yakınındaki Alpha Epsilon Pi isimli bir yeraltı öğrenci kulübüne düzenlenen baskında 30 yeni üye sıcak ve pis bir bodrum dairesinde yaralı halde bulundu. ABD merkezli NBC News'e göre, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde faaliyet gösteren yeraltı bir öğrenci kulübünün iki lideri, onlarca yeni üyeye sistematik zorbalık uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, kampüs dışındaki bir öğrenci evinin bodrumunda çoğu 18 yaşında yaklaşık 30 kişiyi yaralı, kısmen giyinik ve üzerleri yiyecek ile çeşitli soslarla kaplı halde buldu.

İHBAR ÜZERİNE BASKIN NBC News'in aktardığına göre Madison Polis Departmanı, Perşembe günü kampüs dışındaki bir öğrenci yurdunda yaşanan olayla ilgili isimsiz bir ihbar aldı. Polis ekipleri Çarşamba günü saat 20.20 sıralarında eve girdiklerinde, bodrum katında sağlıksız koşullar altında tutulan yaklaşık 30 aday üyeyle karşılaştı. Yetkililer, bodrumun son derece kirli olduğunu ve termostatın 81 Fahrenheit (yaklaşık 27 derece) olarak ayarlanması nedeniyle ortamın sıcak ve nemli olduğunu belirtti. YARALI VE ÜZERLERİ YİYECEKLERLE KAPLIYDI Polisin açıklamasına göre, zorbalığa maruz kaldığı değerlendirilen öğrencilerin üzerleri yiyecek, baharat ve diğer sıvılarla kaplıydı. Kurbanların bazılarında fiziksel saldırıya işaret eden görünür yaralar tespit edildiği bildirildi. Olay yerinde bulunan öğrencilerin büyük bölümünün 18 yaşında olduğu ve kısmen giyinik halde bodrumda bekletildiği ifade edildi.