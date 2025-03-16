ABD’de öğrencilere siyonist vahşet

ABD'de Filistin destekçisi öğrencilere yönelik baskılar ve bu duruma tepkiler büyüyor. The Hill'in haberine göre, Filistin yanlısı öğrencilere yönelik vize iptalleri ve gözaltılar artarak devam ediyor. Geçen sene Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı. Vize süresini aştığı için yasadışı ikamet ettiği belirtilen Filistinli öğrenci Leqaa Kordia gözaltına alındı.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Columbia Üniversitesi'nde doktora yapan öğrenci Ranjani Srinivasan'ın da "Hamas'a destek veren faaliyetlerde" bulunduğu iddiasıyla öğrenci vizesi 5 Mart'ta iptal edildi. Srinivasan'ın iptalin ardından ülkeyi terk ettiği belirtildi. Columbia Üniversitesi ise Filistin'e destek gösterilerine katılan bazı öğrencilerin okuldan atıldığını ve diplomalarının iptal edildiğini bildirdi. Farklı millet ve inançtan çok sayıda kişi, söz konusu tutuklamalara tepki göstermek için protesto gösterileri düzenliyor. Halil'in serbest bırakılması talebiyle önceki gün Yahudi sivil toplum örgütü 'Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)' tarafından Trump Tower'da düzenlenen oturma eyleminde 98 kişi gözaltına alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Filistinli öğrencilere yönelik tutuklamaların artacağını belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Bu öğrencileri ülkeye hiç almamalıydık" demişti.

'SÜRGÜNE BOYUN EĞMEYİZ'

Siyonistlerin ve Evangelistlerin işbirliğiyle gerçekleştirilmek istenen Gazzelilerin soykırım sürgününde insanlık adına utanç verici bir gelişme daha yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile birlikte, Afrika ülkeleriyle görüşmeye başladığı ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutacağı ülkeyi ayarlamaya çalıştıkları öğrenildi. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Filistinli sosyoloji profesörü Mejdi Saim, "Filistinliler, Trump'ın yerlerinden edilmelerine ilişkin açıklamalarını şiddetle reddediyor. Bu nedenle savaşa ve yıkıma rağmen tarihi topraklarımızı terk etmeyeceğiz. Bizim ezeli başkentimiz Doğu Kudüs'tür. Bu iddiamızdan vazgeçmeyeceğiz. Soykırım sürgününe boyun eğmeyeceğiz. Uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi. Saim, ''Uluslararası camiayı bu saldırganlığa karşı durması için davet ediyoruz'' şeklinde konuştu. Harun SEKMEN/SABAH

KATIL İSRAİL YİYECEK ARAYANLARI DA ÖLDÜRÜYOR

İsrail'in ateşkese rağmen iki haftadır insani ve tıbbi yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde kronik açlık yaşanıyor. Zorlu koşullarda yaşayan Filistinliler, yiyecek, yakıt ve tıbbi malzeme bulamıyor. Çoğu Filistinli sıcak yemek için toplu mutfaklara güveniyor. Ancak orada da gıda hızla tükeniyor. İnsanlar sokaklarda yemek pişirmek için yakacak odun arıyor. İsrail, son iki haftada yemek pişirmek için odun toplamaya çalışan 4 Filistinliyi katletti. Balık tutmaya çalışan Filistinlilere bile rahat vermiyorlar. Sudaniyye sahilinde balıkçı teknesine düzenlenen füze saldırısında bir Filistinli balıkçı hayatını kaybetti.