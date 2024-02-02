ABD’de okul katliamı failinin annesi konuştu: Ölümlerden o suçlu!

ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırının faili Ethan Crumbley'in annesi Jennifer Crumbley, savunmasında, oğullarına aldıkları silahın kendi sorumluluğunda olmadığını ifade ederek, bu konuda eşi James Crumbley'i suçladı. BBC'nin haberine göre, avukatlarının "oğlunun yaptıklarını öngöremeyeceğini ve haksız yargılandığını" iddia ettiği Jennifer Crumbley, mahkemede kocasını suçlayan açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜMLERDEN KOCAM SORUMLU"

Mahkemedeki savunmasında oğullarına aldıkları silahın kendi sorumluluğunda olmadığını ileri süren Jennifer Crumbley, "Silahın güvenle saklanması eşimin sorumluluğundaydı, kablolu tabanca kilidini kendim takmaktan rahatsızlık duydum, o yüzden eşim taktı." dedi. Savcı Marc Keast, "Jennifer Crumbley o gün tetiği çekmese de o ölümlerden sorumlu." diyerek, ebeveynlerin çocuğun ihtiyacı olan ruhsal desteği vermediğini kaydetti.