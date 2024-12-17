ABD’de okula silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

Polisin aktardığı bilgiye göre, Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'da bulunan Abundant Life Hristiyan Okulu'na, dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Sabahki ilk açıklamadan sonra yeni bir açıklama yapan polis yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 2 olarak düzeltti.

Açıklamada, aynı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki şüphelinin, saldırıda biri öğretmen diğeri öğrenci iki kişiyi vurarak öldürdüğü, en az 6 kişiyi yaraladığı ve daha sonra olay yerinde intihar ettiği kaydedildi.