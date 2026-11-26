New Jersey eyaleti Valisi Mikie Sherrill, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sherrill, güçlü bir kıyı fırtınası öncesinde yerel saatle 18.00'den itibaren eyalet genelinde "olağanüstü hal" ilan ettiğini bildirdi.

Cuma gününe kadar şiddetli rüzgar ve yoğun yağış beklendiğini belirten Sherrill, uzun süreli elektrik kesintilerine, güzergah değişikliklerine ve yol kapanmalarına karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör