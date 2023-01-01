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Giriş Tarihi: 1.1.2023 22:27 Son Güncelleme: 1.1.2023 22:29

ABD'de olaylı yılbaşı! 19 yaşındaki saldırgan polisleri hedef aldı: 3 yaralı

ABD'de yılbaşı kutlamalarının sembol noktası New York Times Meydanı'nda palalı saldırı gerçekleşti. 19 yaşındaki saldırgan pala ile üç polisi yaraladı. Saldırının ardından FBI, olaya ilişkin terörizm incelemesi başlattı.

AA
ABD’de olaylı yılbaşı! 19 yaşındaki saldırgan polisleri hedef aldı: 3 yaralı

ABD'nin New York şehrinde 2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen yeni yıl kutlamaları, bu yıl halka açık şekilde gerçekleştirildi. New York Times Meydanı yakınında 19 yaşındaki palalı bir saldırgan yeni yıl kutlamaları sırasında üç polis memuruna saldırdı. Olay sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

"KAFASINA PALAYLA VURMAYA ÇALIŞTI"

New York Polis Departmanı Başkomiseri Keechant Sewell, düzenlediği basın toplantısında, "19 yaşındaki bir erkek, herhangi bir tahrik olmadan bir polis memuruna yaklaşarak kafasına palayla vurmaya çalıştı." dedi.

SALDIRGAN OMZUNDAN VURULDU

Saldırganın ilk hamleden sonra olay yerinde bulunan iki polise daha vurmaya çalıştığını belirten Sewell, polislerden birinin silahını çekerek saldırganı omuzundan yaralayarak etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Sewell, saldırının 52. Sokak ile 8. Cadde köşesinde Times Meydanı'ndaki kutlamalara giriş için kurulan güvenlik noktasının dışında gerçekleştiğini kaydetti.

Yaralı polislerin ve saldırganın hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

SALDIRIYA TERÖRİZM İNCELEMESİ

NYPD'nin yanı sıra FBI da saldırı ile ilgili soruşturmaya "terörizm incelemesi" için dahil olurken, FBI New York Ofisi Direktör Yardımcısı Mike Driscoll, "Şimdilik bu olayın tek bir kişinin eylemi olduğuna inanıyoruz." dedi.

Driscoll, saldırıyla bağlantılı devam eden herhangi bir tehdit olmadığını da vurguladı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENİYOR

İsmi açıklanmayan ve Maine eyaletinden geldiği belirtilen saldırganın sosyal medya hesaplarının incelemeye alındığı, New York'taki kutlamalara sadece polise saldırmak için gelip gelmediğinin araştırıldığı ifade edildi.

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ABD'de olaylı yılbaşı! 19 yaşındaki saldırgan polisleri hedef aldı: 3 yaralı
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