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Giriş Tarihi: 14.12.2021

ABD’de ölenlerin sayısı 100’ü aşacak

ABD’de ölenlerin sayısı 100’ü aşacak
ABD'NIN orta batı eyaletlerini vuran hortum sonucu ölenlerin sayısının 100'ü geçebileceği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaket, Kentucky eyalet tarihindeki en yıkıcı kasırga oldu. Afetzedelerden Kyanna Parsons-Perez, "Dehşet anlarında tek duyabildiğimiz çığlıklardı" dedi. Kasırga anında çocuklarını korumak için büyük çaba sarf eden Jackie ve Doug Koon isimli çift ise, hayatta kaldıklarına inanamadıklarını dile getirdi. Eşiyle restoran işleten Wayne Flant, işyerinin hortumda tamamen yerle bir olduğunu ifade etti. Birçok sayıda ev tamamen yıkıldı.
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ABD’de ölenlerin sayısı 100’ü aşacak
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