ABD’de ölenlerin sayısı 100’ü aşacak

ABD
'NIN orta batı eyaletlerini vuran hortum sonucu ölenlerin sayısının 100'ü geçebileceği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaket, Kentucky eyalet
tarihindeki en yıkıcı kasırga oldu. Afetzedelerden Kyanna Parsons-Perez, "Dehşet anlarında tek duyabildiğimiz çığlıklardı" dedi. Kasırga anında çocuklarını korumak için büyük çaba sarf eden Jackie
ve Doug Koon
isimli çift ise, hayatta kaldıklarına inanamadıklarını dile getirdi. Eşiyle restoran işleten Wayne Flant
, işyerinin hortumda tamamen yerle bir olduğunu ifade etti. Birçok sayıda ev tamamen yıkıldı.