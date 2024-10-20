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Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:10

ABD’de ölümcül kaza: Feribot iskelesi çöktü

ABD’de feci bir kaza gerçekleşti. Ülkenin Georgia eyaletindeki feribot iskelesinin yıkılması sonucu en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

AA
ABD’de ölümcül kaza: Feribot iskelesi çöktü

Yerel polis, McIntosh kentinde bulunan Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee adlı bölge halkının sonbahar festivali için toplandığı etkinlikte, rıhtıma yanaşan bir feribotun asma iskelesinde çökme yaşandığını ve çok sayıda kişinin denize düştüğünü kaydetti.

Kaza nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve olayı yakından takip ettiğini bildirdi.

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ABD’de ölümcül kaza: Feribot iskelesi çöktü
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