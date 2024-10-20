ABD’de ölümcül kaza: Feribot iskelesi çöktü

Yerel polis, McIntosh kentinde bulunan Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee adlı bölge halkının sonbahar festivali için toplandığı etkinlikte, rıhtıma yanaşan bir feribotun asma iskelesinde çökme yaşandığını ve çok sayıda kişinin denize düştüğünü kaydetti.

Kaza nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.