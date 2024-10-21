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Giriş Tarihi: 21.10.2024 09:08

ABD’de ölümcül uçak kazası: Kayıp 2 pilotun cansız bedenine ulaşıldı

ABD’nin Washington eyaletinde, 15 Ekim’de eğitim uçuşu sırasında bir kaza gerçekleşmişti. Kaza sonrası, 2 pilot kaybolmuştu. ABD donanması, yaptığı açıklamada, pilotlarının cansız bedenlerine ulaşıldığını aktardı.

AA
ABD’de ölümcül uçak kazası: Kayıp 2 pilotun cansız bedenine ulaşıldı

ABD donanması, 15 Ekim'de ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Washington eyaletinin dağlık Mount Rainier bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, düşen uçaktaki kayıp 2 pilotun cansız bedenlerine ait parçaların bulunduğu belirtilerek, pilotların kimliklerinin birkaç gün içinde açıklanacağı kaydedildi.

EA-18G Growler tipi savaş uçağı 15 Ekim'de rutin eğitim uçuşu esnasında dağlık Mount Rainier bölgesinde düşmüş, enkazın yeri bir gün sonra tespit edilmiş, uçakta bulunan 2 kişinin izine rastlanmamıştı.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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ABD’de ölümcül uçak kazası: Kayıp 2 pilotun cansız bedenine ulaşıldı
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