Hükümet yetkilileri, havadaki kurşun tozundan kaçınmak için bölgenin 8 kilometre çevresindeki sakinlerin tahliyesini isterken patlamanın çevresel etkisini azaltmak için ordu, stokların bulunduğu sığınakların etrafını iki katlı kum bariyeriyle çevirdi ve kurşun tozunu emmesi için balistik jeller ve köpükler kullandı.