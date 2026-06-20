ABD'de orman yangını: 2 bin hektarlık alan kül oldu

ABD'nin Florida eyaletinde orman yangınları hızla yayılarak 2 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Çok sayıda yol, trafiğe kapatıldı.

ABD’de orman yangını: 2 bin hektarlık alan kül oldu
İHA

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Dade County'de hafta başı 3 farklı noktada çıkan orman yangını henüz söndürülemedi.

BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangınlarda şu ana kadar 2 bin hektarlık alan kül oldu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ABD #FLORİDA #YANGIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!