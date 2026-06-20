ABD'de orman yangını: 2 bin hektarlık alan kül oldu

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Dade County'de hafta başı 3 farklı noktada çıkan orman yangını henüz söndürülemedi.

BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangınlarda şu ana kadar 2 bin hektarlık alan kül oldu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör