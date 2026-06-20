ABD'de orman yangını: 2 bin hektarlık alan kül oldu
ABD'nin Florida eyaletinde orman yangınları hızla yayılarak 2 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Çok sayıda yol, trafiğe kapatıldı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Dade County'de hafta başı 3 farklı noktada çıkan orman yangını henüz söndürülemedi.
BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Yangınlarda şu ana kadar 2 bin hektarlık alan kül oldu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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