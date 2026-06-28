ABD’de orman yangını can aldı: 3 itfaiyeci hayatını kaybetti

ABD’nin Utah, Arizona ve Colorado eyaletlerinde etkili olan orman yangınlarında binlerce hektarlık alan kül olurken, alevlerle mücadele eden 3 itfaiyeci yaşamını yitirdi.

ABD’de orman yangını can aldı: 3 itfaiyeci hayatını kaybetti
AA

ABD'nin batısında etkisini artıran sıcak, kurak ve rüzgarlı hava koşullarının etkisiyle Utah, Arizona ve diğer eyaletlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

ABD Orman Yangınları İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, itfaiyecilerin dün Colorado-Utah sınırındaki Knowles ve Gore bölgelerindeki yangınlara müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangınlarla mücadele sırasında 3 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 2 itfaiyecinin de yaralandığı bildirildi.

ABD’de orman yangını can aldı: 3 itfaiyeci hayatını kaybetti

ULUSAL MUHAFIZLAR SAHAYA İNİYOR

Utah eyaletinde devam eden orman yangını hızla yayılarak yaklaşık 373 kilometrekarelik alana ulaştı.

Utah Valisi Spencer Cox, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tablonun "karanlık" olduğunu ancak ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Colorado Valisi Jared Polis de eyalette acil durum ilan ederek yangınlarla mücadelede Ulusal Muhafızların görevlendirilmesine onay verdi.

Eyalette devam eden orman yangınında yaklaşık 24 bin hektarlık alan kül olmuş, çok sayıda yerleşim yeri ve kamp bölgesi için tahliye kararı alınmıştı.

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