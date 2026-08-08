ABD'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: Söndürme helikopter düştü!

ABD'nin Utah eyaletindeki orman yangınına müdahalede bulunan helikopterlerden birinin kaza yaptığı ve içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

ABD’de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: Söndürme helikopter düştü!
AA
ABD’de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: Söndürme helikopter düştü!

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA), Utah'taki orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu yangını söndürmek için görev yapan 7 helikopterden birinin kaza yaptığı belirtilen açıklamada, helikopterin içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

Utah'ta 27 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangın yaklaşık 427 kilometrekarelik alana yayılmıştı. Yangın, yüzde 19 oranında kontrol altına alınmıştı.

ABD’de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: Söndürme helikopter düştü!

3 İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'nin Colorado ile Utah eyaletleri sınırındaki orman yangınlarına müdahale eden 3 itfaiyeci hayatını kaybetmiş, 2 itfaiyeci de yaralanmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!