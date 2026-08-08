ABD’de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: Söndürme helikopter düştü!

Söz konusu yangını söndürmek için görev yapan 7 helikopterden birinin kaza yaptığı belirtilen açıklamada, helikopterin içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

3 İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'nin Colorado ile Utah eyaletleri sınırındaki orman yangınlarına müdahale eden 3 itfaiyeci hayatını kaybetmiş, 2 itfaiyeci de yaralanmıştı.