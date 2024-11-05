ABD’de oy verme merkezlerine bomba ihbarı! FBI, Rusya’yı suçladı

"OY KULLANMA ALANLARI AKTİF GÜVENLİK UNSURLARIYLA GÜVENDE"

Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams yaptığı açıklamada, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini belirterek, "Neyse ki bu merkezler şu anda yeniden faaliyete geçti ve tüm oy kullanma alanları aktif güvenlik unsurlarıyla güvende" dedi. Williams, yetkililerin C.H. Gullatt İlköğretim Okulu ve Etris Toplum Merkezi'ni bu gece biraz daha geç saatlerde açık tutmak için mahkeme kararı isteyeceklerini söyledi.

"İHBARLAR GERÇEK DEĞİL"

FBI da bomba ihbarlarının ardından açıkla yaptı. Yapılan açıklamada, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden geldiği ifade edildi. FBI, şimdiye kadar ihbarların hiçbirinin gerçek olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. FBI, seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Amerikalıların oy kullanma hakkını koruma amacıyla her türlü tehdide karşı yanıt vereceklerini açıkladı.